واردات الصين من النفط ترتفع لثالث أعلى مستوى في يناير

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في يناير كانون الثاني بنسبة 27.5% على أساس سنوي لتصل إلى ثالث أعلى مستوياتها على الإطلاق بما يشير إلى طلب قوي لملء المخزون وتعويض النقص مع استمرار انخفاض الإنتاج المحلي.



وقالت مصلحة الدولة للجمارك اليوم الجمعة إن الصين استوردت 34.03 مليون طن من النفط الخام في يناير كانون الثاني أو 8.01 مليون برميل يوميا. وانخفضت الواردات من مستواها القياسي في ديسمبر كانون الأول البالغ 8.57 مليون برميل يوميا.



وبلغت شحنات الخام وصادرات الوقود الصينية مستوى قياسيا في ديسمبر كانون الأول 2016. لكن حسابات رويترز أظهرت أن نمو الطلب على النفط في الصين في المجمل تراجع خلال السنوات الثلاث الماضية.



وقالت بي.إم.آي للأبحاث إن من المتوقع أن تنخفض واردات الصين من النفط الخام في النصف الأول من 2017. وأضافت أن أعمال الصيانة المكثفة للمصافي وانخفاض معدل معالجة الخام في المصافي المستقلة سيساهمان في انخفاض الطلب.



وأشارت تقديرات إنرجي أسبكتس إلى أن المصافي المستقلة ستظل عاملا رئيسيا مؤثرا في واردات البلاد من الخام.



وقال ميشال ميدان محللة شؤون آسيا لدى انرجي اسبكتس "نتوقع زيادة مشتريات الصين من الخام بكمية إضافية قدرها 0.6-0.8 مليون برميل يوميا في 2017. وستساهم المصافي المستقلة بما قدره 0.2-0.4 مليون برميل يوميا منها."



وانخفضت صادرات الصين من منتجات الوقود المكررة انخفاضا كبيرا في يناير كانون الثاني لتصل إلى 3.04 مليون طن من مستواها القياسي البالغ 5.35 مليون في ديسمبر كانون الأول وفقا لبيانات الجمارك.



وأظهرت البيانات أن واردات الغاز الطبيعي إلى الصين زادت 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.83 مليون طن.



