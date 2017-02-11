نمو منصات النفط الأميركية لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2015

زادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع 14 في آخر 15 أسبوعا لتواصل التعافي المستمر منذ تسعة أشهر مع استفادة شركات الحفر من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن خفض الإنتاج والذي أبقى أسعار الخام فوق 50 دولاراً للبرميل منذ أواخر نوفمبر.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 8 منصات في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير شباط ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 591 منصة - وهو أكبر عدد منذ أكتوبر تشرين الأول 2015.



وخلال الأسبوع المقابل قبل عام كانت هناك 439 منصة نفط عاملة.



ومنذ أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في مايو أيار بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 13 عاما الذي سجلته في فبراير شباط الماضي أضافت الشركات ما إجماليه 275 منصة نفطية في 33 أسبوعا من الأسابيع السبعة والثلاثين الأخيرة وهو أكبر تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 2014.



وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر تشرين الأول 2014 إلى أدني مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في مايو أيار مع هبوط أسعار الخام الأميركي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو حزيران 2014 إلى قرب 26 دولاراً في فبراير شباط 2016.



وجرى تداول الخام الأميركي في العقود الآجلة عند نحو 54 دولارا للبرميل يوم أمس الجمعة وهو ما يضع تلك العقود على مسار تسجيل مكاسب في ثمانية أسابيع من التسعة أسابيع الأخيرة بفعل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين للإنتاج في مسعى لإنهاء تخمة المعروض في الأسواق العالمية ودعم الأسعار.



وقال محللون إنهم يتوقعون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.

