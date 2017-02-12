المزروعي: نتوقع مزيداً من الالتزام باتفاق "أوبك"

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن مستوى الالتزام باتفاق عالمي بين أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج كان مرتفعا في يناير.



وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، أن "مستوى الالتزام مرتفع ونتوقع أن نرى مزيدا من الالتزام خلال الشهور المقبلة".



وقد نفذت أوبك أكثر من 90 % من تخفيضات الإنتاج في يناير في بداية قوية لتنفيذ أول خفض للإنتاج في ثماني سنوات، ووفقا لبيانات تستخدمها أوبك في مراقبة الإمدادات .



وتخفض أوبك إنتاج النفط بنحو‭ 1.2 ‬مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير لدعم أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض في السوق. واتفقت روسيا وعشرة منتجين آخرين من خارج أوبك على خفض إمداداتهم بنصف هذه الكمية.