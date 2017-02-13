إيران والعراق وفنزويلا تنتج فوق تعهداتها 680 ألف برميل

أبلغت السعودية أوبك أنها خفضت إنتاجَها من الخام بواقع 717.6 ألف برميل يومياً في شهر يناير الماضي، في أكبرِ خفضٍ للإنتاج منذ 8 سنوات، وبما يتجاوز التزاماتها ضمن اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول أوبك والمنتجين المستقلين.

وكشفت هذه الأرقام توقف إنتاج الخام السعودي عند 9.75 مليون برميل يوميا في يناير، وهو مستوى يقل بأكثر من 300 ألف برميل عن المستوى المستهدف وفق اتفاق خفض الإنتاج.

وفي المقابل، أظهرت التقارير التي وردت إلى أوبك من الدول الأعضاء، أن العراق وفنزويلا وإيران ضخت مجتمعة أكثر مما هو مسموح به بموجب الاتفاق، بنحو 680 ألف برميل يومياً.

وقد ضخت إيران أكثر من المستوى المستهدف بـ123 ألف برميل، فيما تجاوز العراق وفنزويلا حصصهما بنحو 280 ألف برميل لكل منهما.

ومع ذلك انخفض الإنتاج الإجمالي لأوبك إلى نحو 30 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بما يمثل نسبة التزامٍ باتفاق تخفيض الانتاج تقارب 93%، بحسَب مصادرِ المنظمة.