المزروعي: 90% التزام أعضاء أوبك بخفض الإنتاج في يناير

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، خلال لقاء له مع "قناة العربية" إن مستوى الالتزام باتفاق عالمي بين أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج كان مرتفعا في يناير وينم عن التزام فعلي كما خرجت بعض التقارير الدولية بنسبة امتثال تقوف 90%.

وأضاف، خلال اللقاء على هامش "القمة العالمية للحكومات" في دبي، أن "مستوى الالتزام ممتاز ومحفز لمزيد من التعاون غير إن الحديث عن تمديد الاتفاقية مازال مبكراً ولم يحن أوانه وعلينا مراقبة الاتفاقية والتأكد من تفاعل السوق معها."

وأضاف "أن الهدف ليس الوصول لسعر مرتفع وإنما تحقيق التوازن في السوق ونتمنى أن يكون السعر في 2017 مشجعا من الاستثمارات في قطاع النفط الحيوي".

وقد نفذت أوبك أكثر من 90% من تخفيضات الإنتاج في يناير في بداية قوية لتنفيذ أول خفض للإنتاج في ثماني سنوات، ووفقا لبيانات تستخدمها أوبك في مراقبة الإمدادات.

وتخفض أوبك إنتاج النفط بنحو‭ 1.2 ‬مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير لدعم أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض في السوق. واتفقت روسيا وعشرة منتجين آخرين من خارج أوبك على خفض إمداداتهم بنصف هذه الكمية.