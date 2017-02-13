NBK:النفط الصخري يرتفع ويسد الفراغ الذي تركه أوبك

تشير وكالة معلومات الطاقة الأميركية في البيانات الأسبوعية لانتاج أميركا إلى تعافي انتاج أميركا وبالأخص انتا النفط الصخري. إذ ارتفع انتاج أميركا بواقع 6٪ أو بواقع 487 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.92 مليون برميل يومياً اعتباراً من السابع والعشرين من يناير وذلك بعد أن بلغ أقل مستواته في العام 2016 عند 8.43 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو بالتحديد.

وقد جاءت 30 ٪ من تلك الزيادة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة حينما بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ ثمانية عشر شهراً. كما استعادت أيضاً حفارات التنقيب الأميركية ارتفاعها لتصل إلى 712 في الأسبوع الماضي تماشياً مع عودة 78 ٪ من الحفارات التي قد تم إيقافها مسبقاً خلال فترة تراجع الأسعار بوتيرة بلغت 9 حفارات أسبوعياً وذلك منذ أن بلغت الحفارات أقل مستوياتها في مايو عند 404.