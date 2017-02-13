وزير النفط الكويتي يتوقع تواصل سلسلة ارتفاعات الأسعار

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن أسعار النفط جيدة حالياً ومن المتوقّع ارتفاعها مع تنامي نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها.

وأضاف المرزوق أن نسبة إلتزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج بلغ اثنين وتسعين في المئة في حين بلغ إلتزام المنتجين من خارج المنظمة 50%، لكنه يمكن تفهم ذلك بحسب الوزير نظرا لالتزامهم بتعهدات سابقة ولأن الالتزام تدريجي.

وقال بنك أيه.أن.زد اليوم "يترقب المتعاملون صدور تقرير أوبك الشهري اليوم. إذا جاءت التخفيضات متمشية مع التقديرات فينبغي أن ترتفع أسعار النفط."

وفي سياق متصل نزلت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل مؤشرات على استمرار التخمة في أسوق الوقود العالمية رغم تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك، التي حققت نجاحا أكبر مما كان متوقعا في البداية.

وجرى تداول مزيج برنت الخام عند 56.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش بانخفاض 8 سنتات عن الإغلاق السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا إلى 53.73 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام سعيا لكبح تخمة المعروض من الوقود في السوق العالمية.

وثارت شكوك بشأن وفاء المنتجين بالتخفيضات التي تعهدوا بها ولكن التقديرات في الوقت الحالي تشير إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات نحو 90%.