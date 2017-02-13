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وزير الطاقة: الإمارات تدرس توسعة طاقة مصفاة الفجيرة

المصدر: دبي - رويترز
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قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الاثنين، إن بلاده تدرس خططاً لزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع مصفاة الفجيرة النفطية إلى 400 ألف برميل يومياً.

وقال المزروعي للصحافيين إن المستوى المخطط حالياً لإنتاج المصفاة 200 ألف برميل يومياً، مضيفاً أنه تجري دراسة التوسعة ضمن عملية اندماج بين شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي وشركة المبادلة للتنمية (مبادلة).

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#مصفاة, #الفجيرة, #نفط, #تكرير, #مبادلة, #آيبيك

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