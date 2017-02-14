توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري لأعلى مستوى بـ10 أشهر

أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية اليوم الاثنين أن من المتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري في مارس/آذار بأكبر قدر في خمسة أشهر ليسجل أعلى مستوياته منذ مايو/أيار مع قيام شركات الطاقة بزيادة الحفر بعد أن تجاوزت أسعار الخام 50 دولاراً للبرميل.



وبحسب تقرير إنتاجية أعمال الحفر الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط في مارس آذار نحو 79 ألف برميل يوميا إلى 4.87 مليون برميل يوميا. وستكون تلك أعلى زيادة شهرية منذ أكتوبر تشرين الأول.



وقالت إدارة المعلومات إن من المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي من مكامن الغاز الصخري السبع الكبرى إلى مستوى قياسي عند 49.1 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس آذار.



وسيزيد ذلك أكثر من 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا عن فبراير شباط وستكون الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.



وقالت الإدارة إن المنتجين حفروا 760 بئرا وأتموا 668 بأكبر المكامن الصخرية في يناير كانون الثاني ليزيد إجمالي الآبار المحفورة لكن غير المكتملة 92 بئرا إلى 5381 وهو أعلى مستوى منذ ابريل نيسان.