مخزونات النفط الأميركية ترتفع 9.9 مليون برميل في أسبوع

قال معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير على عكس المتوقع.



ونمت مخزونات الخام 9.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير شباط إلى 513.5 مليون برميل بينما توقع المحللون ارتفاعها 3.5 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل.



وأظهرت الأرقام تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 492 ألف برميل يوميا.



وزادت مخزونات البنزين 717 ألف برميل في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها 752 ألف برميل.



وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 696 ألف برميل حسبما أوضحته بيانات المعهد.



وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام 319 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.9 مليون برميل يوميا.