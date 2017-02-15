مؤسسة النفط: نمو إنتاج ليبيا لـ1.2 مليون برميل في أغسطس

قال عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا جاد الله العوكلي اليوم إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج البلاد من 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام حاليا إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أغسطس.



وأبلغ العوكلي أنه من المنتظر أن يستأنف حقل الفيل النفطي في جنوب غرب ليبيا الإنتاج في غضون شهر ليضيف 75 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد، بحسب ما ورد في "رويترز".