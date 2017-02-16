النفط يصعد بعد أنباء تمديد أوبك لاتفاق خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أنباء تحدثت عن أن أوبك قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي المبرم مع دول غير أعضاء بل قد تعمق التخفيضات إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.

ونقلت رويترز اليوم عن مصدر في أوبك قوله إنه قد يتقرر تمديد الاتفاق إذا أظهر كل المنتجين "تعاونا فعالا".

وقال المحلل لدى إنرجي أسبكتس ريتشارد مالينسون "هناك فرصة كبيرة في أن تمضي منظمة "أوبك" قدماً في مواصلة هذه العملية".

وبحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي الخفيف 30 سنتا إلى 53.41 دولار للبرميل.

وكانت أوبك ومصدرون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للحد من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار. وبدأ سريان الاتفاق في أول يناير ويستمر لستة أشهر.

ويبدو أن معظم أعضاء أوبك ملتزمون بالاتفاق حتى الآن لكن من غير الواضح مدى تأثير تخفيضات المعروض على مخزونات النفط العالمية القريبة من مستويات قياسية مرتفعة، حيث إن المخزونات العالمية متضخمة والإمدادات كبيرة ولاسيما في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج وتراجع الطلب على البنزين.