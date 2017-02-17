احتمالية تمديد اتفاق خفض الإنتاج يدعم أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط أمس بعدما قالت مصادر في "أوبك" إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي المبرم مع دول غير أعضاء، بل قد تزيد التخفيضات إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.

وكانت "أوبك" ودول مصدرة أخرى منها روسيا اتفقت العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً للحد من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار. وبدأ سريان الاتفاق في 1 كانون الثاني/ يناير ويستمر لستة أشهر.

ويبدو أن معظم أعضاء "أوبك" ملتزمون بالاتفاق حتى الآن، لكن من غير الواضح مدى تأثير تخفيضات المعروض في مخزونات النفط العالمية القريبة من مستويات قياسية مرتفعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في "أوبك" قوله إن تمديد الاتفاق قد يتقرر إذا أظهر كل المنتجين "تعاوناً فاعلاً".

وقال المحلل لدى "إنرجي أسبكتس" ريتشارد مالينسون: "هناك فرصة كبيرة أن ترى منظمة أوبك أنها ترغب في مواصلة هذه العملية".

وارتفع خام القياس العالمي "برنت" 40 سنتاً إلى 56.15 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي الخفيف 30 سنتاً إلى 53.41 دولار للبرميل. والمخزونات العالمية متضخمة والإمدادات كبيرة، خصوصاً في الولايات المتحدة. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ليل أول من أمس أن مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مع قيام المصافي بخفض الإنتاج وتراجع الطلب على البنزين.