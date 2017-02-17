شركة كورية تشتري الخام الروسي لأول مرة في 10 سنوات

قالت متحدثة باسم الشركة الأم لإس.كيه إنرجي أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن شركة التكرير اشترت خام الأورال الروسي للمرة الأولى في عشر سنوات مع تقلص إمدادات الشرق الأوسط، بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقالت كيم وو-كيونغ المتحدثة باسم إس.كيه إنوفيشن إن إس.كيه انرجي اشترت مليون برميل من خام الأورال للوصول في أواخر مارس آذار أو أوائل أبريل نيسان.

وأضافت أن الشركة اتخذت هذه الخطوة مع تقلص إمدادات بعض خامات الشرق الأوسط في أعقاب اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته أوبك مع منتجين آخرين من خارج المنظمة.

وقالت "إمدادات خام دبي تقلصت في آسيا بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج وهو ما جعل خامات أخرى خارج المنطقة أكثر اقتصادية" مضيفة أن رسوم الشحن انخفضت أيضا مع انتهاء فصل الشتاء.