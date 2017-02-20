جدوى للاستثمار: التحديات لن تعيق هيكلة البتروكيماويات

كشف التقرير الأخير لشركة جدوى للاستثمار أن قطاع البتروكيماويات السعودي أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد حيث تمثل صادرات الكيماويات والبلاستيك 60% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

ولذلك من المنتظر منه تحقيق بعض الأهداف الرئيسية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وضمن رؤية السعودية 2030 للابتعاد عن الاعتماد الكبير على النفط الأحفوري.

ويؤكد التقرير ان التحديات التي تواجه الاقتصاد من هبوط الأسعار العالمية للبتروكيماويات منذ منتصف عام 2014 وارتفاع أسعار اللقيم المحلية، وزيادة المنافسة العالمية، خاصة من الولايات المتحدة والصين لن تخفف من أهمية هذا القطاع بالنسبة للمملكة ولن تعيق إعادة هيكلة القطاع.