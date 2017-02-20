روسنفت تعتزم إتمام الاستحواذ على "إيسار أويل" الهندية

قال مصدران روسيان مطلعان إن تحالفاً تقوده شركة روسنفت الروسية العملاقة لإنتاج النفط يعتزم الانتهاء من إتمام استحواذ بقيمة 12.9 مليار دولار على شركة إيسار أويل الهندية الشهر المقبل.

وسيمنح الاستحواذ على المصفاة شركة روسنفت النفطية المملوكة للدولة إمكانية الدخول إلى الهند إحدى أسرع أسواق الطاقة نموا في العالم.

وجرى الإعلان عن الصفقة التي أثارت ضجة في أكتوبر لكن لم يتم إغلاقها بعد. حيث من المقرر اكتمال الصفقة في 15 مارس.

وقال المصدران إن التأخير يرجع إلى تعقيد هيكل وتمويل إيسار لا إلى أي أمور مرتبطة بالمشترين الذين سيستحوذون على 98% من إيسار.

وتخضع روسنفت لعقوبات غربية بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وستستحوذ روسنفت على حصة تبلغ 49% في إيسار وسيجري تقاسم حصة أخرى تبلغ 49% بين شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية ويونايتد كابيتال بارتنرز وهي مجموعة استثمارية روسية خاصة.

وتدير إيسار أويل مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا في فادينار على الساحل الغربي للهند وتبيع وقودا عبر محطات التعبئة البالغ عددها 2470 محطة في أنحاء البلاد.