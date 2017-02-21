مصر تسعى لشراء 744 ألف طن بنزين بين أبريل ويونيو

تسعى مصر لشراء ما يصل إلى 744 ألف طن من البنزين، على أن تصل الشحنات في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران إلى السويس والإسكندرية مما يدعم السوق.

وترغب القاهرة في شراء 9 شحنات إجمالاً يصل حجم كل شحنة إلى 35 ألف طن للتسليم في السويس خلال الفترة من أبريل/نيسان إلي يونيو.

ويصل العدد الإجمالي للشحنات التي تسعى مصر لشرائها إلى 13 شحنة إجمالا يصل حجم كل شحنة إلى 33 ألف طن خلال الفترة ذاتها للتسليم في الإسكندرية.

وستغلق مناقصات الشراء في السادس من مارس، وتأتي في وقت تحتاج فيه أبوظبي للبنزين لسد نقص في الإمدادات عقب نشوب حريق بمصفاة الرويس في وقت سابق.