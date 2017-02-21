"Platts " تجري أول تعديل لمعيار برنت في 10 سنوات

قالت وكالة "Standard and Poor's Global Platts" لتسعير النفط إنها تقوم بأول تعديل كبير في 10 سنوات على تقييمها لأسعار خام برنت، الذي تشكل المعيار المرجعي لتسعير معظم الخامات النفطية حول العالم.

وأدى انخفاض الإمدادات من حقول بحر الشمال إلى مخاوف من أن كميات خام برنت المتاحة في السوق قد تصبح هزيلة للغاية وبالتالي يمكن أن تتراكم بين يدي عدد قليل ما يسهل التلاعب في المعيار المرجعي.

ومن المتوقع أن تهبط إمدادات الأصناف الأربعة المكونة لمزيج برنت الشهر المقبل، إلى 884 ألف برميل يوميا من مستواها في فبراير والبالغ 943 ألف برميل يوميا.

وقالت Platts إنها ستضيف خام ترول النرويجي إلى الخامات البريطانية والنرويجية الأربعة التي تستخدمها في تقييم خام برنت في السوق الفورية اعتبارا من يناير عام 2018.