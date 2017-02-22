النفط يرتفع مع توقعات أوبك بمزيد من الالتزام بالاتفاق

ارتفعت أسعار خام برنت اليوم الأربعاء إلى 56.88 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بفعل تفاؤل أوبك بمزيد من الالتزام باتفاقها مع منتجين آخرين من بينهم روسيا على تقليص الإنتاج في مسعى لتصريف تخمة المعروض التي تثقل كاهل السوق.

وأبلغ الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو مؤتمرا صحافيا في لندن أن بيانات يناير/كانون الثاني أظهرت أن نسبة التزام دول أوبك المشاركة في تخفيضات الإنتاج فاقت 90% وأن مخزونات النفط ستتراجع أكثر هذا العام.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من خارجها اتفقوا في نوفمبر/تشرين الثاني على تقليص الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا لمعالجة التخمة التي خفضت الأسعار لأكثر من عامين.

وحل أجل عقد الخام الأميركي تسليم مارس/آذار على ارتفاع 66 سنتا أو 1.2% عند 54.06 دولار بعد أن صعد إلى 54.68 دولار مسجلاً أعلى مستوى له منذ الثالث من يناير/كانون الثاني.

وأغلق عقد الخام الأميركي الأنشط تسليم ابريل/نيسان يوم أمس مرتفعا بنسبة 1% عند 54.33 دولار.