انخفاض مخزونات نفط أميركا 884 ألف برميل في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام الأميركي هبطت الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وهبطت مخزونات الخام 884 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 17 فبراير شباط إلى 512.7 مليون برميل بينما توقع المحللون ارتفاعها بمقدار 3.5 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.7 مليون برميل.



وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام 1.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 7.398 مليون برميل يوميا.



وأظهرت الأرقام تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 182 ألف برميل يوميا.



وانخفضت مخزونات البنزين 893 ألف برميل بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.



وتراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 4.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 483 ألف برميل حسبما أوضحت بيانات المعهد.