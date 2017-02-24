الجزائر تراجع عقود الغاز الطويلة الأجل لتناسب السوق

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية التي تديرها الدولة إن الجزائر تراجع عقود الغاز الطويلة الأجل والتي ينتهي معظمها في 2018-2019 كي تتناسب مع السوق وستستخدم مزيجا من التعاقدات الفورية والطويلة الأجل للحصول على أفضل الشروط.



والجزائر من كبار موردي الغاز الطبيعي للسوق الأوروبية إذ من المتوقع نمو الصادرات الجزائرية إلى 57 مليار متر مكعب هذا العام بعد مبيعات بلغت 54 مليار متر مكعب في العام الماضي