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مصفاة جديدة بفيتنام تتوقع تسلم أول شحنة خام في مايو

المصدر: هانوي - رويترز
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قالت شركة مصفاة نفط نجهي سون الفيتنامية إن المجمع الجديد، البالغة تكلفته 7.5 مليار دولار يتوقع تسلم أول شحنة نفط خام له في مايو أيار وبدء الإنتاج في الربع الثالث من العام.

المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا هي ثاني أكبر مصفاة في فيتنام، وستعالج النفط الخام الكويتي لإنتاج غاز البترول المسال والبنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات وبخاصة للأسواق المحلية.

تملك كل من إديميتسو كوسان اليابانية وشركة بترول الكويت العالمية 35.1% في نجهي سون للتكرير والبتروكيماويات، بينما تحوز بترو فيتنام 25.1% وميتسوي للكيماويات 4.7%.

والمصفاة الحالية في فيتنام - مصفاة دونج كوات - تلبي نحو 30% من الطلب المحلي.

كلمات دالّة

#منصة نفط, #فييتنام, #أسواق, #طاقة

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