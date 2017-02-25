الإنتاج الأميركي يضغط على انتعاش أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط نحو 1% بفعل المخاوف بشأن زيادة الإمدادات الأميركية، والتي طغى أثرها على تعهدات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة مستوى الالتزام بتخفيض الإنتاج.

وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع السادس على التوالي، لتواصل التعافي المستمر منذ 9 أشهر، حسبما ذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 59 سنتا أو 1.04 بالمئة في التسوية إلى 55.99 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا إلى 53.99 دولار للبرميل.

غير أن الخامين حققا مكسبا أسبوعيا بلغ نحو 1.1 بالمئة.