"أوبك" تتوقع قرب التزام المنتجين الكامل باتفاق الخفض

عبرت منظمة الدول المصدرة للبترول " #أوبك"، عن تفاؤلها بشأن إمكانية تحقيق مستقبل مستدام للنفط، مؤكدة أنها ستبقى تعمل على لعب دور محوري في المساعدة على تلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة من خلال توفير الكهرباء والتدفئة والنقل لمليارات البشر في جميع أنحاء العالم، كما ستستمر في المساعدة على دفع التنمية في اقتصادات دول العالم المختلفة.

وقالت "أوبك" على لسان أمينها العام محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة "إن استقرار سوق #النفط هو واحد من الأعمدة المركزية للاقتصاد العالمي حتى يعمل بشكل جيد".

وأضاف أن "لجنة الخبراء الفنية التابعة للجنة الوزارية الخماسية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج كشفت في اجتماعها هذا الأسبوع في سكرتارية "أوبك" في فيينا عن تحقيق منتجي "أوبك" وغير الأعضاء في المنظمة مستوى مطابقة بلغ 86%، فيما يخص اتفاق فيينا لخفض الإنتاج المشترك بين دول "أوبك" وخارجها"، بحسب "الاقتصادية" السعودية.

واستطرد التقرير نقلا عن اللجنة الفنية أنه "لا يزال هناك مجال لتحسين مستوى الالتزام ليصل إلى نسبة مطابقة تبلغ 100%"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جميع الأطراف مطالبة بضغط الجهود لتحقيق هذا الهدف على النحو الأكمل وفي الوقت المناسب.

ونوه التقرير بأن الاجتماع المقبل للجنة الخبراء الفنية سيعقد في سكرتارية "أوبك" في #فيينا في الشهر المقبل قبل أيام من انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة مراقبة خفض الإنتاج في #الكويت يومي 25-26 مارس 2017 وهو ثاني اجتماع للجنة الخبراء الفنية.