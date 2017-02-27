النفط يرتفع.. ونمو المخزونات يحد من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين واتجهت السوق للارتفاع للجلسة الخامسة في سبع جلسات وسط مؤشرات على انحسار تخمة الإمدادات العالمية لكن ارتفاع إنتاج النفط الأميركي حد من المكاسب.



وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 0.7% إلى 56.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6% إلى 54.31 دولار للبرميل.



وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي. لكن السوق ظلت مدعومة في نطاق ضيق بين أربعة وخمسة دولارات منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون على تخفيض الإنتاج.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأميركية 564 ألف برميل إلى 518.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.



وكان مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب أوبك مفاجأة للسوق وتعهدت الإمارات والعراق الأقل التزاما بالوصل إلى مستويات الالتزام التي تعهدا بها.



وقدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة التزام أوبك عند مستوى قياسي بلغ 90% في يناير كانون الثاني. واستنادا إلى المتوسط الذي قدرته رويتر لمسوح الإنتاج يبلغ مستوى الالتزام 88%