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تراجع إنتاج النفط في الصين 7.5% في يناير

المصدر: بكين - رويترز
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ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الاثنين أن إنتاج النفط الخام في الصين في يناير كانون الثاني تراجع بنسبة 7.5% مقارنة به قبل عام ليصل إلى 16.37 مليون طن أو 3.85 مليون برميل.

وأضافت اللجنة التي تضطلع بمهمة التخطيط أن حجم التكرير زاد 13.5% إلى 46.64 مليون طن أو 10.98 مليون برميل يوميا.

ولم يتغير إنتاج الغاز الطبيعي عند 13.1 مليار متر مكعب.

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