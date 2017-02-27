تراجع إنتاج النفط في الصين 7.5% في يناير

ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الاثنين أن إنتاج النفط الخام في الصين في يناير كانون الثاني تراجع بنسبة 7.5% مقارنة به قبل عام ليصل إلى 16.37 مليون طن أو 3.85 مليون برميل.



وأضافت اللجنة التي تضطلع بمهمة التخطيط أن حجم التكرير زاد 13.5% إلى 46.64 مليون طن أو 10.98 مليون برميل يوميا.



ولم يتغير إنتاج الغاز الطبيعي عند 13.1 مليار متر مكعب.

