وزير الطاقة: روسيا قد تسرع وتيرة خفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن #روسيا قد تخفض إنتاج النفط في إطار الاتفاق العالمي بأسرع مما كان متوقعا في السابق إذا كانت شركاتها قادرة على ذلك.

وكانت روسيا قالت إنها ستخفض الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يوميا بحلول نهاية الربع الأول مقارنة مع مستويات أكتوبر وبمقدار 300 ألف برميل يوميا في أبريل في إطار الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط بهدف دعم الأسعار المتدنية.

وقال نوفاك للصحفيين على هامش مؤتمر في منتجع سوتشي على البحر الأسود "نسعى للخفض بوتيرة أسرع... بناء على قدرة الشركات".

ويهدف الاتفاق العالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول " #أوبك" ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا إلى خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017.

وهناك جدل حول ما إذا كان الخفض سيستمر خلال النصف الثاني من العام أم لا.

وقال نوفاك "سندرس الموقف في أبريل-مايو".

وأضاف أن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي في فبراير بما يزيد عن الخفض في يناير الذي بلغ 117 ألف برميل يوميا.

وأكد نوفاك في وقت سابق تقارير ذكرت إن أوبك والمنتجين المستقلين خفضوا الإنتاج في يناير بنسبة 86%، من المستويات المستهدفة في البداية وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه "أحد أكبر التخفيضات" في التاريخ.

وقال الوزير إنه يتوقع أن تلتزم الدول المشاركة في الاتفاق بتعهداتها بشكل كامل.