العراق يقلص صادرات نفط كركوك التزاما باتفاق "أوبك"

قال مسؤول كبير بإقليم كردستان العراق إن بلاده خفضت صادراتها من نفط كركوك لتعزيز التزامها بخفض الإمدادات المتفق عليه مع "أوبك" وتوفير الوقود اللازم لتلبية الاحتياجات المحلية.

وكان إقليم كردستان اتفق مع بغداد العام الماضي على التصدير المشترك لخام حقل كركوك النفطي العملاق بعد التوصل لاتفاق مبدئي على تقاسم الإيرادات.

وأوضح وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق آشتي هورامي لرويترز أنه في الأسابيع الأخيرة أخذ العراق ما بين 40 ألفاً و50 ألف برميل يوميا من حصته في نفط كركوك إلى مصفاة محلية بدلا من تصديرها لدعم جهود بغداد الرامية للالتزام باتفاق أوبك.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول توصلت لاتفاق على خفض الإمدادات اعتبارا من يناير بهدف تقلص تخمة المعروض العالمي من النفط وتعزيز الأسعار.

ولم يصل العراق بعد إلى المستوى المستهدف لتخفيض إمداداته لكنه فاجأ مراقبي أوبك بالفعل بجهوده للامتثال للاتفاق بعدما عارضت بغداد لفترة طويلة فكرة المشاركة في اتفاق المنتجين.

وتقول أوبك إن اتفاقها يركز على تقليص الإنتاج وليس الصادرات. لكن بقاء نفط كركوك داخل العراق بدلا من تصديره سيساهم في تخفيف تخمة المعروض بسوق منطقة البحر المتوسط.