النفط يقلص مكاسبه مع ارتفاع مخزونات أميركا لمستوى قياسي

استقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير كبير مقلصة بذلك مكاسبها، لكنها هبطت لفترة وجيزة بعد ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع لكنها لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 520.2 مليون برميل بعدما سجلت زيادة لثمانية أسابيع متتالية.

وأذكت الزيادات المتتالية مخاوف من أن نمو الطلب ربما ليس كافيا لامتصاص المعروض العالمي الزائد رغم اتفاق منتجين رئيسيين على خفض إنتاج الخام خلال النصف الأول من العام.

وبحلول الساعة 16:29 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل أربعة سنتات إلى 54.05 دولار للبرميل بعدما سجلت 54.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو سبعة سنتات إلى 56.58 دولار للبرميل بعدما سجلت 57.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.