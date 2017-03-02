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النفط يواصل هبوطة مع ارتفاع قياسي بالمخزون الأميركي

المصدر: سنغافورة - رويترز
منصة للنفط
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تراجع النفط الخام للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس مع تأثر السوق بزيادة قياسية في المخزونات الأميركية بفعل تعزيز إنتاج النفط الصخري.

وزادت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات لكنها لامست مستوى قياسيا عند 520.2 مليون برميل بعد صعودها لثمانية أسابيع متتالية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 53.71 دولار للبرميل. وفقدت عقود خام القياس العالمي برنت ثلاثة سنتات لتسجل 56.33 دولار.

لكن السوق مازالت داخل نطاق ضيق حيث تلتزم أوبك التزاما صارما بتخفيضات الإنتاج بينما ترتفع الإمدادات الأميركية.

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#منصة نفط, #أسواق, #اقتصاد, #طاقة, #برنت

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