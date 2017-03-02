"سينوبك" تستثمر 29 مليار دولار لتحديث 4 مراكز تكرير

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن مجموعة سينوبك الصينية الشركة الأم لسينوبك كورب ستستثمر 200 مليار يوان، أيّ 29.05 مليار دولار لتحديث أربعة مراكز للتكرير بين 2016 و2020.

ومراكز التكرير الأربعة هي شنغهاي ونانجينغ وماوتشان وتشنهاي.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس التنفيذي للشركة وانغ يو بو قوله إن طاقة التكرير الإجمالية للمراكز الأربعة ستصل إلى 130 مليون طن سنويا بعد التحديث في حين ستصل طاقة إنتاج الإيثيلين إلى 9 ملايين طن سنويا.

يأتي هذا الإجراء ليرفع طاقة تكرير النفط إلى ما يعادل 2.6 مليون برميل يوميا.