تصاعد القلق من عدم التزام روسيا بخفض إنتاج النفط

تنامى مؤخرا في #أسواق_النفط، القلق من مدى التزام روسيا باتفاق خفض الإنتاج، ما دفع أسعار الخام اليوم الاثنين إلى تسجيل المزيد من الخسائر عقب تراجعها في جلسة الجمعة.

وأظهرت إحصاءات نُشرت مؤخرا، ثبات إنتاج #روسيا من الخام في فبراير عند مستواه في يناير البالغ 11.1 مليون برميل يومياً، ولكن بيانات جديدة نشرتها رويترز نقلاً عن مصادر لم تسمها، أظهرت أن إنتاج روسيا انخفض اعتباراً من مطلع مارس الجاري، بشكل طفيف يقل 30 ألف برميل، ليتوقف عند 11.38 مليون برميل.

وبهذه التخفيضات يصل إجمالي تخفيضات الإنتاج الروسي منذ أكتوبر الماضي إلى 164 ألف برميل يومياً، وهو رقم يبقى أقل بكثير من الـ300 ألف برميل التي تعهدت روسيا بتخفيضها في الاتفاق مع #أوبك.