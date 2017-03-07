النفط مستقر لليوم الثالث والأنظار تتجه لبيانات اقتصادية

استقرت أسعار #النفط دون تسجيل تغير يذكر للجلسة الثالثة اليوم الثلاثاء مع بحث المستثمرين عن اتجاه للسوق في الوقت الذي يبدد فيه القلق بشأن تزايد إنتاج النفط الصخري الأميركي إثر تخفيضات تنفذها أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة.

وخلال التعاملات انخفض خام القياس العالمي مزيج #برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 55.90 دولار للبرميل مع استقرار الدولار دون تغير مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، ما وضع بعض الضغوط على النفط المقوم بالعملة الأميركية.

وتراجع خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 5 سنتات أو ما يعادل 0.1%، إلى 53.15 دولار للبرميل.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الأسواق لدي سي.إم.سي ماركتس إن المستثمرين ينتظرون #بيانات_اقتصادية من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، من بينها بيانات الواردات والصادرات الصينية المنتظر صدورها غدا الأربعاء لاستشفاف اتجاهات التداول.

وعززت وكالة الطاقة الدولية الضغط على الأسعار بتوقعها زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2022.

وقالت الوكالة في تحليلها للسوق لأجل 5 سنوات "النفط 2017" إن إنتاج النفط الصخري الأميركي سيقفز حتى إذا ظلت الأسعار تدور حول 60 دولارا للبرميل، بينما سينمو إنتاج النفط الصخري 3 ملايين برميل يوميا بحلول 2022 في حال ارتفاعها إلى 80 دولارا للبرميل.