جازبروم: العراق لم يطلب خفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك

نقلت وكالة تاس للأنباء عن فاديم ياكوفليف، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة #جازبروم نفط قوله الثلاثاء، إن #العراق لم يطلب من الشركة الروسية خفض الإنتاج هناك في إطار اتفاق تقليص إنتاج الخام العالمي الذي تقوده منظمة أوبك.

وفي يناير بلغت الصادرات 3.275 مليون برميل مقارنة مع 3.53 مليون برميل يوميا في برنامج التحميل الأصلي مع التزام العراق باتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

وكان العراق يعتزم زيادة الصادرات لأعلى مستوى على الإطلاق عند 3.641 مليون برميل يوميا في فبراير ولكن من المستبعد أن يصل لهذا الهدف نظرا لتوقف عمليات التحميل في ميناء البصرة لمدة 24 ساعة مطلع فبراير الماضي بسبب أعمال في خط الأنابيب.