روسيا: سنحقق خفض إنتاج النفط في أبريل المقبل

قال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك ، إن بلاده ستتنفذ خفض الإنتاج المتفق عليه والبالغ 300 ألف برميل يومياً بنهاية أبريل، مضيفاً أنه من السابق لأوانه أن تمدد أوبك والدول غير الأعضاء اتفاق خفض الإنتاج لما بعد يونيو.

كما قال Novak إن لقاءه مع وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح"، على هامش مؤتمر في Houston كان ايجابياً، وإن تقييم الوزيرين لتطبيق اتفاق خفض الإنتاج إيجابي.

كان منتجون من خارج أوبك مثل روسيا وكازاخستان قد انضموا إلى تخفيضات الإنتاج التي تقودها المنظمة والتي رفعت أسعار النفط العالمية أكثر من عشرة بالمئة منذ الاتفاق عليها في نوفمبر تشرين الثاني. وينتهي أجل الاتفاق في يونيو حزيران.

وأبلغ نوفاك الصحافيين خلال مؤتمر أسبوع سيرا في هيوستن عاصمة صناعة الطاقة بالولايات المتحدة "من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاق."

ووافقت روسيا على خفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا بموجب الاتفاق وستحقق ذلك الهدف بنهاية أبريل نيسان، حسبما قال نوفاك الذي أوضح أن روسيا طبقت نصف ذلك المقدار حتى الآن.

وقال إن روسيا تتوقع أن تظل أسعار النفط في حدود 55 إلى 60 دولارا للبرميل في 2017.

وأضاف نوفاك أن هناك الكثير من "الفرص غير المستغلة" للتعاون في مجالات الطاقة بين روسيا والولايات المتحدة.