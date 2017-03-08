العراق يعلن زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة نفط كركوك

قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن العراق أضاف وحدة معالجة لمصفاة نفط كركوك ليرفع بذلك الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى 10 آلاف برميل يوميا.



وقال البيان نقلا عن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن الوحدة الجديدة بدأت العمل.



وأضاف اللعيبي أن الوزارة ستضيف وحدة ثانية بنهاية العام بطاقة إنتاجية مماثلة للوحدة الجديدة.