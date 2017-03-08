النفط يواصل الهبوط بأثر نمو المخزونات الأميركية

واصل النفط النزول دون مستوى 56 دولارا للبرميل بعدما جدد تقرير أشار إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي برغم تخفيضات الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، قبل إعلان تقرير الحكومة الأميركية بشأن المعروض في وقت لاحق، أن مخزونات الخام سجلت زيادة أكبر من المتوقع بلغت 11.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا إلى 55.63 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأميركي 40 سنتا إلى 52.74 دولار للبرميل.

وذكر التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أنها تتوقع الآن نمو إنتاج الخام الأميركي في 2017 بواقع 330 ألف برميل يوميا وهو أكثر من التقديرات السابقة.

وتحاول أوبك التخلص من تخمة المعروض التي تتسبب في انخفاض أسعار النفط منذ الذروة التي بلغتها في منتصف عام 2014.

ويعزز ارتفاع المخزونات الأميركية التكهنات بأن أوبك قد تمدد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي يسري حتى يونيو المقبل.