معهد البترول:ارتفاع مخزونات نفط أميركا 11.6 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة أكثر من 5 أمثال المتوقع الأسبوع الماضي مقابل انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.



وزادت مخزونات الخام 11.6 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 3 مارس إلى 529.6 مليون برميل بينما توقع المحللون ارتفاعها مليوني برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 788 ألف برميل.



وأظهرت الأرقام ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 103 آلاف برميل يوميا.



وانخفضت مخزونات البنزين 5 ملايين برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها 1.4 مليون برميل.



في المقابل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 900 ألف برميل.



وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام 691 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.4 مليون برميل يوميا.