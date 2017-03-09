جازبروم نفط الروسية تعلن تدشين 3 آبار جديدة في العراق

أعلنت #جازبروم نفط الروسية اليوم تدشين 3 آبار جديدة بحقل البدرة النفطي في العراق.



وقالت الشركة إن معدل الإنتاج الإجمالي للآبار الثلاث 23 ألف برميل من النفط يوميا، لافتة إلى أن الإنتاج اليومي للحقل بلغ 77 ألف برميل.

وفي سياق منفصل، قالت #وزارة_النفط_العراقية إن صادرات العراق من الخام بلغت 3.269 مليون برميل يوميا في فبراير مقابل 3.320 مليون برميل يوميا في يناير.



وأضافت الوزارة أن الكميات المعلنة تشمل كل ما قامت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بتصديره من الموانئ الجنوبية الواقعة على الخليج ومن مرفأ جيهان التركي.