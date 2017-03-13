النفط ينخفض لأقل مستوى في 3 أشهر مع زيادة الحفارات

انخفضت أسعار النفط لأقل مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الاثنين، رغم جهود منظمة أوبك الرامية لخفض إنتاج الخام نتيجة استمرار الزيادة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 50.98 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان الخام قد أغلق في الجلسة السابقة منخفضا 1.6% عند 51.37 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا بما يوزاي 0.9% إلى 48.04 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتجه برنت للانخفاض لليوم الخامس على التوالي، وهي أطول موجة هبوط من نوعها منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني والتي استمرت ستة

أيام. وفقد الخام خلال هذه الموجة 8.8% من قيمته ليسجل أسوأ أداء منذ منتصف يونيو/حزيران 2016.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط لتكبد خسائر لليوم السادس على التوالي حيث فقد 9.8%.

ويأتي هبوط الأسعار مع زيادة منصات الحفر التي تنقب عن النفط في الولايات المتحدة ونمو مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم لتسجل مستوى قياسيا.