الجزائر تتوقع تجاوز هدف صادرات الغاز في 2017

قال مصدر بشركة #سوناطراك لرويترز إن #الجزائر تتوقع أن تتجاوز صادراتها من الغاز المستوى المستهدف البالغ 57 مليار متر مكعب في 2017 مع تشغيل خط أنابيب جديد في مايو والذي سيزيد الصادرات بواقع 4 مليارات متر مكعب.

وكانت سوناطراك قالت في السابق إن من المتوقع أن تنمو #صادرات_الغاز من الجزائر، أحد الموردين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، إلى 57 مليار متر مكعب في 2017 مقارنة مع 54 مليار متر مكعب العام الماضي.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام "خط أنابيب رورد النوس-حاسي الرمل سيدخل حيز التشغيل في مايو وسيسمح بتصدير 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا".

وأضاف "سنتجاوز هدفنا المتمثل في تصدير 57 مليار متر مكعب هذا العام".

وغطت الجزائر 55% من الطلب الإسباني في 2016. كما لبت 16% من الطلب الإيطالي و15% من احتياجات البرتغال، وفقا لما ذكره مسؤولون في سوناطراك.

وقال مصدر سوناطراك إن الجزائر لديها أيضا طاقة إنتاجية متوافرة تبلغ 110 آلاف برميل من النفط يوميا لكنها لا تصدر هذه الكميات لالتزامها بحصة أوبك.

وأضاف أن معظم هذه الطاقة البالغة 110 آلاف برميل يوميا تأتي من حقلها العملاق في حاسي مسعود.

وأشار المصدر إلى أن الجزائر خفضت إنتاجها النفطي بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.039 مليون برميل يوميا بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير وهو أول خفض من نوعه في 8 سنوات.