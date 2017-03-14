النفط يهبط لأدني مستوى في 3 أشهر مع زيادة المخزونات

هبطت أسعار النفط إلى أدني مستوى في ثلاثة أشهر الثلاثاء مع إعلان أوبك عن زيادة مخزونات الخام في الدول المتقدمة فوق متوسط خمس سنوات في يناير رغم تخفيضات الإنتاج التي ينفذها بعض كبار المصدرين في العالم.



كما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي خفضت الإنتاج أكثر مما تعهدت به العام الماضي في تقريرها الشهري إن إنتاج النفط الصخري الأميركي وإنتاج المنتجين من خارج أوبك آخذ في الارتفاع.



وخلال تعاملات الثلاثاء انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67 سنتا إلى 50.68 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى 50.55 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أدني مستوياتها منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا إلى 47.58 دولار للبرميل بعدما تراجع خلال الجلسة إلى 47.47 دولار وهو أدني مستوياته منذ نوفمبر.



وتخلت أسعار النفط تقريبا الآن عن معظم المكاسب التي حققتها منذ قالت أوبك في 30 نوفمبر إنها ستخفض الإنتاج.



ورغم التزام أوبك بالتخفيضات التي تعهدت بها تواصل المخزونات الارتفاع.



ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الأسبوعية التي يصدرها معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ارتفاعا إضافيا في المخزونات الأميركية بعد تقرير الأسبوع الماضي الذي أظهر زيادة تفوق التوقعات.