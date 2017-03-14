توقعات مفاجئة بعجز يومي لإنتاج النفط بـ575 ألف برميل

كشف تقرير حديث لبنك #ميريل_لينش أن تراجع نمو الإنتاج العالمي للنفط في الأشهر الأخيرة والذي نتج عن اتفاق #أوبك منتجي الخارج على تخفيض الإنتاج قد ساهم في ارتفاع أسعار #برنت مؤخرا لتصل إلى 57 دولارا للبرميل، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في يناير عام 2016 عند 28 دولارا للبرميل.

وأظهر التقرير تفاؤلا من حيث الأسعار على المدى المتوسط، حيث توقع حدوث عجز في الإنتاج العالمي للنفط هذا العام بـ575 ألف برميل يوميا، بعد تسجيله فائضا بـ900 ألف برميل يوميا خلال الـ 3 أعوام الماضية.

وتوقع التقرير انخفاض المخزون النفطي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بنحو 160 مليون برميل هذا العام، على الرغم من إشارة التقرير إلى استمرار تسجيل المخزونات الأميركية مستويات قياسية متتالية.