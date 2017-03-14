مصادر: استمرار تراجع إنتاج النفط الروسي في مارس

قال مصدران بقطاع الطاقة إن إنتاج النفط الروسي واصل انخفاضه في مارس، ليصل إلى مستوى 11.068 مليون برميل يوميا في الثلاثة عشر يوما الأولى من الشهر.

وكان الإنتاج أعلى من ذلك في أول 5 أيام من مارس، إذ بلغ 11.083مليون برميل يوميا، وفي فبراير ويناير حينما سجل 11.11 مليون برميل يوميا.

ووفقا لحسابات أجرتها رويترز يصل إجمالي تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر إلى 179 ألف برميل يوميا.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض إجمالي إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 لتعزيز سعر6 الخام المصدر الرئيسي لإيرادات تلك الدول.

في هذا الإطار، تعهدت روسيا بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا منها 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول من السنة، بالمقارنة مع إنتاج بلغ 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر من العام الماضي، وهو ما اعتبر خط الأساس للاتفاق العالمي.