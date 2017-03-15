السعودية: إمداداتنا لم ترتفع رغم نمو الإنتاج في فبراير

قالت وزارة الطاقة #السعودية إن معروض #النفط الخام في الأسواق العالمية استقر دون تغير يذكر في الشهرين الأخيرين، وذلك رغم ارتفاع إنتاج المملكة من النفط في فبراير.

وكانت المملكة قد #أبلغت أوبك أن إنتاجها قد ارتفع بمقدار 260 ألف برميل يوميا في فبراير، ليبلغ 10.1 مليون برميل يوميا، وهو ما يظل متماشيا مع الحد الأقصى لإنتاج السعودية ضمن اتفاق خفض الإنتاج.

وقالت وزارة الطاقة إن حجم إمداد الخام إلى السوق تراجع إلى 9.9 مليون برميل يوميا في فبراير، من نحو 10 ملايين برميل يوميا في يناير.

وأوضحت الوزارة أن الفرق بين الإنتاج كما تلاحظه السوق ومستويات المعروض الفعلي يرجع إلى عوامل تشغيلية تخضع لتغييرات المخزون ومتغيرات أخرى من شهر لآخر.