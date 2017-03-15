انخفاض غير متوقع لمخزونات النفط والبنزين الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بعد ارتفاعها على مدى 9 أسابيع متتالية، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.

وتراجعت مخزونات الخام 237 ألف برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 3.7 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.13 مليون برميل.

ويراقب تجار النفط المخزونات عن كثب لتحديد ما إن كان اتفاق نوفمبر على خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يقلص تخمة المعروض العالمي.

وهبطت مخزونات البنزين حوالي 3.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع لرويترز انخفاضا يبلغ مليوني برميل.

وأظهرت بيانات إدارة الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.2 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير لانخفاضها بواقع 1.7 مليون برميل.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 20 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة. وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.8 نقطة مئوية.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 565 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.