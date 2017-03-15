جولدمان: التزام أوبك بخفض الإنتاج يعيد التوازن للسوق

قال جولدمان ساكس إن التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج ما زال مرتفعا رغم أن التقرير الشهري للمنظمة أشار إلى ارتفاع في مخزونات الخام العالمية وقفزة بإنتاج السعودية.



وقال جولدمان في مذكرة بحثية إن إعادة التوازن إلى السوق تمضي قدما وتوقع للطلب على النفط أن يتجاوز العرض في الربع الثاني من العام مدعوما بتخفيضات الإنتاج رغم الزيادة المتوقعة في الإنتاج الصخري الأميركي.



وكانت أوبك قد أعلنت ارتفاع مخزونات النفط ورفعت توقعها لإنتاج الدول غير الأعضاء في 2017. وقالت المنظمة إن السعودية زادت إنتاجها 263 ألف برميل يوميا في فبراير شباط إلى عشرة ملايين برميل يوميا. والمملكة أكبر منتج في أوبك.



دفعت تلك الأنباء الخام الأميركي إلى أدنى سعر تسوية له منذ 29 نوفمبر تشرين الثاني أي قبل يوم من اتفاق خفض إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول الذي قادته السعودية. وأغلق برنت عند أقل سعر تسوية له منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لوكالة "رويترز".



وقال جولدمان في المذكرة البحثية إنه ليس من مصلحة أوبك تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد ستة أشهر لأن هدف المنظمة هو الوصول بالمخزونات إلى مستويات طبيعية لا دعم الأسعار.



وجدد البنك توقعه أن يرتفع الإنتاج إلى مستويات جديدة بعد التخفيضات.

