هبوط مخزونات النفط الأميركية 531 ألف برميل في أسبوع

قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.



وإذا أكدت بيانات الحكومة ذلك الانخفاض يوم الأربعاء فسيكون الأول بعد تسع زيادات متتالية.



وتراجعت مخزونات الخام 531 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس آذار إلى 529.1 مليون برميل بينما توقع المحللون ارتفاعها 3.7 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل.



وأظهرت الأرقام تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 227 ألف برميل يوميا.



وانخفضت مخزونات البنزين 3.9 مليون برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها بمقدار مليوني برميل.



وتراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 4.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاضها 1.7 مليون برميل حسبما أوضحت بيانات المعهد.



وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام 1.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 7.3 مليون برميل يوميا.

