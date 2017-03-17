أوبك تحتاج لتمديد خفض الإنتاج حفاظاً على تعافي الأسعار

أظهر استطلاع لآراء محللين في السوق أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ستحتاج لتمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي من أجل الحفاظ على تعافي أسعار الخام في ظل انتعاش الإنتاج خارج المنظمة والذي قد يبدد أثر جهودها الرامية للتخلص من تخمة المخزونات.

وقال 6 من بين 10 محللين استطلعت رويترز آراءهم، إن أوبك ستمدد اتفاق تخفيض الإنتاج بعد يونيو المقبل، بينما يرى اثنان أن المنظمة ليست بحاجة للتمديد، في حين لم يحسم اثنان آخران رأيهما.

وكانت أوبك قالت في تقريرها الشهري الذي نشر يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط ارتفعت في يناير رغم الاتفاق العالمي على خفض الإمدادات، ورفعت توقعاتها للإنتاج خارج المنظمة في 2017، بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض.

غير أن المنظمة شددت على أن المخزونات ستبدأ في الهبوط بفضل خفض الإمدادات، قائلة إن "من المتوقع أن تبدأ السوق في استعادة توازنها أو أن تشهد حتى انخفاضا للمخزونات" في النصف الثاني من العام.

وتعكف أوبك على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير في أول خفض من نوعه في ثماني سنوات.

واتفقت روسيا وعشر منتجين آخرين خارج المنظمة على خفض الإنتاج بما إجماليه 600 ألف برميل أخرى يوميا.