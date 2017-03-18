سابع زيادة أسبوعية بنشاط حفارات النفط الأميركية

زادت الشركات الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع التاسع على التوالي ليستمر تعاف من المتوقع أن يعزز الإنتاج الصخري بأكبر قدر على مدى ستة أشهر في ابريل.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات أضافت 14 حفارة نفطية في الأسبوع المنتهي 17 مارس آذار ليصل العدد الإجمالي إلى 631 وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2015.

كان عدد حفارات النفط العاملة في الأسبوع المماثل قبل عام 387.

تأتي زيادة عدد الحفارات رغم انحدار أسعار العقود الآجلة للخام في الأسبوعين الأخيرين إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين لأن الحفارات التي دخلت الخدمة هذا الأسبوع كانت بناء على قرارات صدرت قبل شهرين عندما كانت أسعار النفط أعلى.

وهوى عدد الحفارات وفقا لتقارير بيكر هيوز من مستوى قياسي مرتفع بلغ 1609 في أكتوبر تشرين الأول 2014 إلى أدنى مستوى في 6 سنوات عند 316 في مايو أيار 2016 مع انهيار سعر الخام الأمريكي من أكثر من 107 دولارات للبرميل في يونيو حزيران 2014 إلى حوالي 26 دولارا في فبراير شباط 2016.

كانت بيانات حكومية أظهرت أن من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي 109 آلاف برميل يوميا في ابريل نيسان وهو ما سيكون أكبر زيادة شهرية في ستة أشهر ليصل إلى 4.96 مليون برميل يوميا.